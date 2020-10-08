教師演卡通歌舞劇迎小一生 疫下長期無上學 盼增新生安全感

曾研網播恐損氣氛 幸可實體舉行

學校伙拍的生命教育機構負責人林秋霞稱，6月時與學校開始商討有關課程，疫情下一度以為歌舞劇要改以網上直播，憂慮大大影響氣氛、互動等，幸而最後可實體舉行。她稱，因應疫情表演團隊也調整了部分動作，包括把握手、擁抱等改成「碰手肘」。5名由教師扮演的卡通人物分別代表不同生命素質，包括樂於服務、感恩、積極、尊重、同行，同時是今學年正向教育課程重點發展的主題。

童話主題正向教育 可穿童話裝扮上學

扮演Elsa的生命培育組長陸雪瑩稱，學校已推行正向教育3年，每年主題不一，今年新增為小一生「度身訂做」、以童話為主題的正向教育課程，未來會在8節童話課及3次主題活動教授，學生於主題活動當日更可以童話人物的裝扮回校。她稱，今年教師也要粉墨登場扮演不同角色，部分教師起初亦靦腆，但演出時看到學生的反應熱烈，後來也投入演出。

校長林逸龍則另外擔任自創角色「存義」農夫，甫出場便與學生打成一片。演出自然的林逸龍笑言自己無「偶像包袱」，當教師久了，常與學生說故事，便很容易「入戲」。他提到，起初同事提議他擔當國王的角色，但國王是以權力迫使人服從，故選了較低調的一角，寓意把快樂的種子播在學生心中。他認為，童話故事除比說教更為有趣，熟悉的角色人物亦為小一生帶來安全感。他又稱，正向教育不是「幾次大製作、幾節生命成長課」就可完成，隨學生在學校成長，希望不同課程及活動可鞏固其生命教育，未來亦會視乎需要繼續應變，設計新穎的活動。