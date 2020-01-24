JUPAS今起收申請 大學收生資訊日改網上

理大建議首兩志願可「博一博」

不少大學課程以面試甄選學生，林遵武提到，考生要於面試展示其誠意，說服面試人員自己想讀該科，衣著方面要切合學科，舉例商科面試宜穿得端莊和體面，過去有同學穿牛仔褲、短褲，便未必合適，而報讀設計相關課程，面試時則未必需要穿全套西裝。他說，面試人員在過程會了解學生的特質及興趣，例如學生報讀社工系，會被問到有否參加過義工服務；有志護理系學生則會被問到如何應對不禮貌對待，因他們之後要長期面對病人，做「厭惡工作」。至於理大熱門課程，林遵武稱，物理治療、職業治療、酒店、設計等學科一直有不錯口碑，疫情下酒店行業受衝擊，不過暫時所見，今年收生所受影響不大。

中大理大資訊日周六舉行

理大本周六在網上舉行教育資訊日，校方稱，2020/21學年起已修訂聯招入學的科目轉換分數機制，將中學文憑試5**、5*及5級科目成績的對換分數調高，今年會沿用有關安排；同日會將2020學年入學平均分數上載到校網供學生參考。其他大學亦會於10月陸續舉行資訊日（見表）。