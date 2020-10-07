因應疫情彈性處理 教局月中到校「數人頭」 上網課跨境生亦計數

教育局以往會於9月派員到校「數人頭」，以核准學校開班班數及教師編制等，學校須於預定日期向局方呈報在學學生資料，同時局方會視乎情况，在「數人頭」當日到訪個別學校點算及核實學生人數。

教育局前日發出有關今學年數人頭的通告，指將於本月15日透過電子系統（網上校管系統WebSAMS）蒐集學生資料，同時會到訪個別學校實地點算學生人數。局方稱，到訪個別學校時，若有學生當日缺席，會跟進有關學生的在學資料。

局方早前稱會彈性處理今學年「數人頭」的安排，通告指出，考慮到跨境學生及非華語學生有可能因疫情緣故暫時未能回來或到港上課，因此只要他們在本學年有參與網上學習或遙距學習活動，在點算日當天仍被視為實際在學學生。

決定需否縮班 亦考慮過往收生

學校須於學生缺席第7天申報

局方續稱，會按放寬安排點算實際在學學生人數，亦會考慮個別學校本學年派位人數及過往收生情况，以決定學校2020/21學年的核准開班數目，如學校因收生不足而需「縮班」及出現過剩教師，則會按級別以不同人數作為「開班線」（見表）。局方又提醒，不論學生年齡、級別或任何缺席原因，學校須於學生缺席的第7天向局方申報。

約10學生讀內地短期課程

鳳溪一小：仍要交學校功課簽通告

北區的鳳溪第一小學校長朱偉林稱，目前全校有一半跨境學生上網課，一半本地生回校上面授課堂。他稱，學校有完整的出席紀錄，即使學生上網課，教師每日亦會有統計數據。他說，如有學生身處內地因網絡問題未可實時上網課，會通知學校；另一方面，該校約有10名跨境學生希望上面授課堂，故與學校申請於內地就讀短期課程，但學校亦表明學生每個周五同時需要提交該校的功課及簽回通告，學校亦會以「陽光電話」聯絡學生，故不會出現「失聯」學生或「影子學生」，相信今學年的安排屬過渡措施，期望下學年關口已開，屆時可以重新實地點算人數。