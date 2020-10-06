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2020年10月6日星期二
星笈中文 第004期
中史課本新指引：避古今類比 教師：學史就是借古鑑今 不解為何不可
幼園獲3萬至8萬津貼
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摘星攻略：活用辯論技巧 遠勝拋例子
摘星攻略：推論嚴密 6科摘星
卷一拆題 卷一答題策略：記敘文 兩招劃分段落
卷二升呢：含笑面對
卷三綜合：見解論證「一開三」？
備戰文憑：攻克文言變化 破解字詞疑難
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