中史課本新指引：避古今類比 教師：學史就是借古鑑今 不解為何不可

明報記者

供出版社參考的《印刷課本編纂指引》列明該科課程宗旨和目標、編纂課本原則等。本報比對高中中史科去年8月及最新指引，發現新指引列明，課本宜避免學習活動「只針對一個細小片段的資料（如只引用一幅政治漫畫）而提出範圍廣闊的提問，又或情境未能提供不同角度的討論空間，又或從今日角度描述史事（如古今問題類比），提問空洞和範圍過於寬闊」。

避引小片段問廣闊問題

教師：DSE曾如此出題

本報翻查高中中史科課程及評估指引，當中提及冀學生能達至「以古鑑今、以今通古」（見表）。資深中史科教師陳志華稱，學中史是借古鑑今，課程一直以來都有以此為目標，不明白為何不可比較古今，古今類比時固然受背景不同所限，舉例稱現在的長城是旅遊，以往是軍事用途。至於指引提醒書商避免活動設計只針對一個細小片段的資料提出「範圍廣闊」提問，陳志華認為說法有點奇怪，因教科書內的評估活動屬考材，不是教材，「一般都不會在考試提供所有資料給學生，否則便不用考」。

另一資深中史科教師陳仁啟列舉數例，稱中史科DSE曾有試題僅得一項資料，然後要求考生答題（見圖）。他認為既然公開試有類似題型，平日教學中教師就要訓練學生回答相關題目，學生可運用所學，並在教師指導下完成。他反問倘教科書不再包含相關題型，公開試是否不再有這類題目。他又說，學習歷史其中一個目標是以古鑑今，從歷史汲取教訓，若中史科無古今對比內容，他感到有點可惜。

歷史科避「強烈主觀立場」材料

局方亦更新高中歷史科的指引，新增描述稱「插圖和資料亦應真實、客觀和準確，避免使用帶強烈主觀立場和偏見的材料」。歷史科教師、教協理事張往稱，歷史科資料如學者觀點、站在某方立場而畫的諷刺漫畫等，皆有一定主觀性，「好多事都主觀」，冀局方進一步解釋何謂「強烈主觀立場」。

教局：正因鑑今 所借之「古」要可比

教育局回覆，中史及歷史教育目標之一是讓學生理解重要歷史事件的由來、發展及相互關係，從而掌握事物變革軌迹及發展趨勢，幫助他們以古鑑今，策劃未來；指引建議避免從今日角度描述史事原因，與所謂限制「借古鑑今」毫無關係，「正正由於需要『借古鑑今』，學生必須知道所借的『古』與『今』要具有可比性，並要學習從前人的角度來認識史事」。

教育局又稱，學生對史事評論必須建基於史實知識，若只提供片段資料，學生掌握史料不足，對有關史事缺全面及透徹理解，難以對此有適切及公允評價。