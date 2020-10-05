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2020年10月5日星期一
通通識 第663期
童年一瞥立志 朱嘉濠服務中大35載 扒艇仔見海洋研究中心念念不忘 學成棄美回流香港
時空明信片比賽 初中生盼華佗治疫情
助面癱學生改發音 英文講師奪教學獎
時事懶人包：救救龍尾生物
時事點對點：吸毒人數跌 學生比例增
時事點對點：中國加強民營經濟統戰
Data解密：最富裕10%人口 佔全球逾半碳排放 富人對氣候破壞更大
你識唔識：TikTok 控制權爭議
配對題
選擇題
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Landslide Potential Index
概念解碼：鄰避效應 NIMBY
每周焦點：北京頒不可靠實體清單規定
智能課室：小改動 更方便
STEAM校園：智能課室 方便有趣
時事常識挑戰(香港)：微創手術救胎兒
答案
偵探M.A.D. 尊重他人私隱
食物的科學：「玻璃」可以吃？
互動專區：護眼有法防近視
Road to 5**：Landslide Potential Index
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【明報專訊】◆News summary
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童年一瞥立志 朱嘉濠服務中大35載 扒艇仔見海洋研究中心念念不忘 學成棄美回流香港
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