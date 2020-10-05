助面癱學生改發音 英文講師奪教學獎

「有口音不代表不標準」 教學「像中醫開藥方」

不少家長希望子女說得一口「純正」英語，在浸大任教19年的文靜嫻說，全球僅小部分人操標準英語口音，「澳洲人都有口音，新西蘭人都有口音，那是否等於他們的英語不標準？」她認為相比口音，學生更需留意咬字準確、避免懶音，以免影響溝通。

文靜嫻今年獲浸大頒傑出教學表現獎，她稱無特別教學心法，自己「像中醫開藥方」，針對每名學生情况，教他們改善發音。文記得數年前一名面癱女學生報讀課程，學生臉部「像中風一樣」。起初她無法發出部分音節，連講廣東話都會甩音、漏氣，上課時總坐在課室最後一排。

文曾向該學生表明，其自身情况或令她修讀課程時較吃力，但對方堅持留下，願多花時間練習，故文亦為其想辦法改善發音，按其進度提出意見。經過一個學期，文見證該學生英語發音有進步，並敢於同學前完成匯報，「對她而言已是大踴進」。文靜嫻記不清學生有否向她道謝，但稱對方願留在課堂練習，她已感到很開心。