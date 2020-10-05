童年一瞥立志 朱嘉濠服務中大35載 扒艇仔見海洋研究中心念念不忘 學成棄美回流香港

中大生命科學學院研究教授朱嘉濠在澳門出生，10歲移居本港，成長主要階段在本港度過。他記得中學時期已對海洋生物感興趣，學生哥年代到過大埔吐露港「扒艇仔」，當時他見到位處海旁的中大海洋科學研究中心，便盼一天能到中心工作。朱中學畢業後赴美留學，一去將近10年，但他對回港一事仍念茲在茲。

朱嘉濠在美國完成博士課程，1984年回流本港任中大生物系教授。他說，當時中大是地區性大學，研究資源比不上美國，惟自己對港有深厚感情，故決定回港研究。他回想工作首幾年，研究人力財力皆匱乏，「當年一年的研究經費，現在我一星期也不夠用」，加上研究生數目不足以支援所有教授做研究，笑言當時「自己研究自己做」，事事親力親為。

破解蝦蟹基因 欣賞學生好奇心

隨着政府愈發重視科研，增加研究經費，朱嘉濠有機會做更多重大研究，包括破解蝦的基因組、證實寄居蟹及皇帝蟹的基因關聯等。不過相比研究，朱更喜歡教學。他解釋做研究最重要有好奇心，而學生有年輕心態，不時會自行想出研究題目，他認為多與年輕人接觸，亦有助自己教學。

見證30多屆學生從中大理學院畢業，朱嘉濠回望以前，認為舊時學生上課較被動，且對社會的關心不大，情况與近幾年迥異。1990年代曾任書院輔導長的他說，「當年學生會兩三年先『上一次莊』，現在是無法想像」。近年有意見批評大學生熱中社運，應該「好好讀書」，對此朱稱「不是叫你不關心社會」，但入讀大學機會難得，勉勵學生趁4年大學好好裝備自己，「知識就是力量」。

近屆學生更關心社會 勉勵好好讀書

樂於與年輕人相處的朱嘉濠，疫情下無奈與學生隔着熒幕相見。朱嘉濠說，平日授課會向學生展示生物實物，轉到網上，就要多以短片代替，並同時兼顧簡報、講課及回應學生問題，但有一事網上教學依然無法取代：「對住空氣講書我覺得好辛苦，教得好否都不知道」。本應人來人往的校園疫下變得格外清靜，朱嘉濠說不太開心。

疫情網課校園清淨 感不開心

在馬料水山頭耕耘逾35年，朱嘉濠以及與其同年入職的中大科學館管理辦公室職員關美莉，雙雙獲大學頒長期服務獎。關平日工作雖不涉教學，但與朱一樣，看見少了學生蹤影的校園，她同感憂傷。