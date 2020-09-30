中小幼園全面復課 袁國勇籲勿校內進食

小學新校長講古慶中秋

亞斯理衞理小學新任校長鄭家明昨首次親身接觸全校學生，他說學校重視人與人之間的關係，故透過中秋主題活動，由他講述繪本故事、老師獻唱歌曲，一同製花燈，讓學生感受到重聚的快樂，在校要珍惜與同學相處，將這份關愛帶回家。他稱，未來希望助學生盡快進入學習狀態，建立對學校的歸屬感。

中學方面，聖公會蔡功譜中學校長林玉琪稱，學生身心已準備好復課，「比5月時感覺成熟了，亦很理解、自動自覺做好防疫措施」。她稱，學生上午回校課堂，下午主要安排中四至中六生補課，尤其中五六要追趕公開試課時，而其他年級則可進行Zoom課外活動，如運動校隊、籃球、樂器訓練等。

就學校防疫安排，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日回覆本報稱，在現行措施外，建議學生在校園除口罩時間應減至最少，在校不應進食，只可在露天地方飲東西，盡可能使用連飲管水樽或避免除下口罩。現時中小學生均半日上課，據教育局復課指引，如必要在校午膳，需有學校人員看管及在餐桌設隔板等。

局長：要有心理準備再停課

教育局長楊潤雄昨在facebook表示，仍要視乎疫情發展、專家意見及其他配套措施，研究何時才有足夠條件讓學校恢復全日制課堂，以及讓跨境學童回港上課。他又指要有心理準備，個別學校甚至全港學校仍有可能因疫情關係又需要暫時停課，改為在家學習，或與面授課堂交替。