再次遭毁 港大生重建連儂牆 學生會發公開信 促張翔譴責暴徒

校方收緊出入控制 訪客須示證件

校方前晚發電郵通知學生將收緊校園出入控制，要求學生及教職員出示證件，其他人須出示身分證明文件，保安會按需要搜袋或隨身物品。本報記者昨日中午到校時，未見有保安攔截及查證件，至下午時分校方於入口處安排了兩三名保安檢查入校訪客證件，他們須解釋進校原因。

學生會長批保安失職 促公開CCTV片

連同學生會成員，昨有約20多名港大學生及市民到場重貼文宣。港大學生會會長葉芷琳稱，「連儂牆」是港大言論自由的指標，過去亦曾遭到暴徒破壞，事件至今仍未平息，日前又再發生同類事件，批評校園保安反應遲緩，校方亦未有汲取教訓。她稱，校方目前雖已向警方備案，但無助補救。她其後與其他學生會成員遊行至鈕魯詩樓，並於公開信提出3個訴求，包括要求校長張翔譴責摧毁連儂牆的暴徒、校方公開事發期間的閉路電視片段、保安部主管為當日失職負責。她稱沒有為校方回應公開信設限期，因校方應即時回應，又稱校方曾許諾學生可享有言論自由，如校方不與學生站同一陣線，則是違反承諾。校方其後派代表接收學生會的公開信。

新生謝同學昨日助修復連儂牆上文宣，稱牆上原本亦有「藍營」的文宣，但連儂牆是供所有學生自由表達言論的地方，故學生一直沒有將其撕下。他預視未來仍會有人到校破壞連儂牆，但稱每次被毁後，學生會堅持重建，認為是對破壞者的一種回應及「反抗」。他又認為，校園毋須加強保安，惟要「做回保安應做的工作」，目睹有可疑人物破壞校園時應主動阻止。