教育
星笈中文 第003期

卷一拆題：區分段落有法——「轉折」的提示

【明報專訊】綜觀歷屆文憑試試題，卷一乙部第一題多要求考生理解文章結構及歸納內容大意。這類題目佔分頗多，不少考生因而膽戰心驚，恐怕若錯誤劃分層次，則內容大意部分不予評分，大有出師未捷身先死之悲壯。

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