具特別才華 不看DSE直接取錄 「學校推薦」新機制 科大有課程擬參加

理大嶺大港大稱研究

報告稱，小組已收到個別大學參加計劃的確實回覆，料計劃可分階段試行。不過，本報向八大查詢是否支持、推出計劃進展，僅科大回覆有課程初步表示有興趣參加學校推薦直接錄取計劃，將與不同持份者和中學溝通及協商具體安排後再決定；理大、嶺大稱會研究相關安排；港大說會詳細了解報告建議。其他大學未有回覆。

小組於報告稱，新計劃讓部分大學課程收生有彈性，錄取具備修讀該課程所需特質和能力的學生，形容是「課程與學生配對」。由於取錄與否跟DSE成績無關，小組冀計劃擴闊現有大學收生機制，逐步改變考試主導文化。

4月通知 無取錄可轉JUPAS

根據報告建議，獲計劃推薦的學生可循非聯招途徑，報讀一個指定大學第一年學士學位課程（見圖），課程主管會透過面試及學生校內成績表、學習概覽等文件，考慮是否錄取。大學暫定4月向合適的學生發直接錄取通知，若學生接受，不論最終DSE成績如何，再不會獲其他課程錄取；倘學生未獲或不接受直接錄取，可轉循聯招（JUPAS）報讀大學課程。

小組稱，各資助大學將自行決定轄下哪些課程參與計劃、所涉學位數目，預計每年最多約1000名學生循計劃獲推薦。

學友社：成績放寬程度高

學友社學生輔導顧問吳寶城說，各大學現對校長推薦計劃取態不同，有大學會向學生發放「有條件取錄」，但所需分數並非很低，且沒向學生放寬4個核心科考獲「3322」的要求，他認為學生於該計劃受益很小。吳說新計劃在成績放寬程度較高，有助體育、藝術等範疇有好表現學生，報讀大學時不受核心科成績門檻所限。

教資會回覆查詢稱，了解教育局將與大學聯合招生處及各資助大學商討「學校推薦直接錄取計劃」執行細節，相信有關方面將適時公布。