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2020年9月28日星期一
通通識 第662期
教師法治培訓課程 梁愛詩譚惠珠主講 葉建源質疑只有親建制觀點
本學年新培訓要求 3年需讀30小時課程
中五生設計智能流動公廁 自動殺菌通知清潔
時事懶人包：雙循環經濟
時事點對點：本港自殺率微升 青少年群組續跌
時事點對點：港府與11國商建「旅遊氣泡」
Data解密：疫情衝擊 全球經濟
火星庫：長輩看媒體 看長輩媒體
Road to 5**：Childhood myopia in Hong Kong
星級例子庫：人口遷移
每周焦點：曾遭體罰泰童亡 維權人士爭取兒童權利
中史結合AR邊玩邊學
STEAM足迹：中史平台學科研
新聞解碼：今年中秋「無火龍」
答案
偵探M.A.D. 不想被爸媽抱抱
食物的科學：用針畫香蕉畫
時事點對點：港府與11國商建「旅遊氣泡」
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【明報專訊】新聞撮要
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教師法治培訓課程 梁愛詩譚惠珠主講 葉建源質疑只有親建制觀點
本學年新培訓要求 3年需讀30小時課程
中五生設計智能流動公廁 自動殺菌通知清潔
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