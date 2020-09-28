教師法治培訓課程 梁愛詩譚惠珠主講 葉建源質疑只有親建制觀點

教育界立法會議員葉建源稱，課程應有「均衡」意見，觀乎上述課程只有親建制、單一觀點，「問題比較大」。他說，與有政治傾向機構合辦課程，有別於學術機構辦課程，「不是以學術為主，為何要搵勵進教育中心，是不是睇中了其政治觀點去做？是不是要向教師灌輸特定的政治觀點？」他稱，今次課程是教育局認可，反問教育局會否與其他政治傾向機構合辦課程。

合辦機構范太牽頭

現時新入職及在職教師分別有不同培訓時數及課程範圍要求，教師可讀修不同課程以累積足夠時數（見另稿）。據教育局培訓行事曆，教育局與勵進教育中心共同合辦「尊重法律、鞏固法治」課程，列明活動目標是加深教師對香港憲制地位和法治制度認識，從而協助他們教導學生正確認識《基本法》，以及尊重法律、鞏固法治之重要。課程共6課，每課3小時，網頁列出其中3課講者待定，其餘3課由梁愛詩、譚惠珠、梁美芬主講（見表）。

理事：專業考慮 泛民只識攻擊

勵進教育中心由范徐麗泰牽頭，理事包括前警務處長李明逵、前民政事務局長曾德成等。理事之一、鮮魚行學校前校長梁紀昌稱，教育中心不分政治立場，宗旨是推廣中史。他稱，教師要教學生基本法、一國兩制，好多教師都不太清晰，「不可怪老師，是回歸23年來，政府一直都不太重視向市民教育」，故教育中心設計及構思課程，而教育局亦「覺得正」，於是便納入教育培訓課程。梁稱，邀請有關講者主要出自專業考慮，希望「由專家提供正確資料予老師」，如梁美芬是城大法律學者，又說會邀請國內專家主講，但因疫情未最後確認。至於課程只邀親建制講者，他稱「其他所謂泛民只識攻擊」，若課程有偏頗，相信教師事後會向傳媒反映。

另外，教育局與勵進教育中心亦合辦「『青心直說』第十三講：點樣教『法』？」講座，由大律師公會前主席、現任消委會主席林定國主講，稱要讓參加者加深認識香港法治制度及守法精神的可貴。教育局稱，一直以來，均有與外間機構合辦培訓課程和活動，主要是考慮教師需要和有關政策的發展，這次與勵進中心合辦課程亦是基於這些考慮。