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2020年9月25日星期五
語文同樂 第458期
68%直資校凍學費 23間申加 平均幅度降至3.7%
再一私立幼園倒閉 校監：業主不願減租
通識書倡全送審 葉建源憂強加官方觀點
名家學堂：百年張愛玲
名家學堂．馮睎乾：張愛玲的高傲表像
潮看文史：濫（laam5） 捕（bou6）
浮城光影：《屍殺半島》中排外歧視的香港
閱讀篇章：〈好好活著好好死〉——賈平凹
學習重點：孔子對死亡的看法
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇．參考答案
卷二練筆：論說文 論點佈局及昇華
綜合精練：語境意識九式
練習：第一式「交代背景」
綜合精練：參考答案
古典今用：小心甜言蜜語
周圍「中」：三字經，是什麼?
周圍「中」：齊來讀 三字經
時事中文：台灣新護照
答案
人生教練：越王嘗膽
講故事：嫦娥選寵物
閱讀篇章：〈好好活著好好死〉——賈平凹
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【明報專訊】都怕自己死
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68%直資校凍學費 23間申加 平均幅度降至3.7%
再一私立幼園倒閉 校監：業主不願減租
通識書倡全送審 葉建源憂強加官方觀點
名家學堂：百年張愛玲
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浮城光影：《屍殺半島》中排外歧視的香港
閱讀篇章：〈好好活著好好死〉——賈平凹
學習重點：孔子對死亡的看法
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇．參考答案
卷二練筆：論說文 論點佈局及昇華
綜合精練：語境意識九式
練習：第一式「交代背景」
綜合精練：參考答案
古典今用：小心甜言蜜語
周圍「中」：三字經，是什麼?
周圍「中」：齊來讀 三字經
時事中文：台灣新護照
答案
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講故事：嫦娥選寵物
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