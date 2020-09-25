再一私立幼園倒閉 校監：業主不願減租

該校2015年開校，設幼兒班（N班）至幼稚園高班（K3），共約100名學生。該校周三於社交專頁上載短片，校監呂詩慧宣布學校將停止營運。呂接受本報查詢稱，已聯絡三四間幼稚園，對方均允該校學生免面試轉校，而其校將向學生退回本月學費，並向擬下學年入讀的學生退留位費。

已安排學生轉學 斥政府無向業主施壓

呂詩慧透露，該校數年累積虧蝕7000萬元，而校舍每月租金70萬元，校方過去半年一直就減租問題聯絡業主，惟雙方未能達成共識。她批評政府「看着（私立幼稚園）逐間逐間倒閉」，沒就減租問題向業主施壓，業主亦不願減租與幼稚園捱過疫情。她形容疫情對該校是重擊，對學校停辦感無奈。

教局：區內有足夠學額

教育局回覆查詢稱，最近接獲該校通知，因租務問題擬於10月起停辦，而學校現階段照常運作。局方指出，區內有足夠幼稚園學額空缺及不同的幼稚園供家長選擇，讓受影響學童申請報讀，局方會為有需要的家長提供協助，並繼續與校方保持緊密聯繫，提供意見及支援。