68%直資校凍學費 23間申加 平均幅度降至3.7%

教育局指出，今年有5間直資小學、18間直資中學、12間私校和10間國際學校申請加學費，全數獲批。47間直資學校2019/20學年加學費，平均加幅5.8%，今年直資學校的加幅則收窄至3.7%（見表），以整體學費加幅而言，加幅均於10%內。

林大輝加幅最大 升逾兩成

疫情令部分家庭經濟壓力增加，早前不少傳統名校如聖保羅男女中學、拔萃男書院等已表示本學年凍費；而申請加費的直資學校中，以中一學費計算，加幅最大為林大輝中學，學費加逾兩成，達全年33,000元。基督教中國佈道會聖道迦南書院早前擬加學費逾一成，最終申請加約6%學費，中一學費全年24,600元。校方回覆查詢稱，考慮到本港經濟環境，故申請時調低加幅，惟學校過去數年沒加學費，計算通脹及考慮到學校未來發展後決定加學費。

直資議會：教局早提供資助額 助遏升幅

直資學校議會主席陳狄安表示，今年平均加幅比過去數年低，相信不少學校亦考慮到疫情，也有學校先暫緩發展項目，控制開支。他稱當局今年的新安排也有助學校更準確預算來年開支，學校4月申請學費調整時，當局已提供來年預計的資助額，「知道幾多個碗幾多個蓋，家長就不用加太多」。至於有學校學費加幅逾一成，他說當局一直「嚴密監管」直資學校的學費，相信當局經詳細了解才會批核。

申加費私校 68間減至12間

今年申請加費的私校亦較去年大幅減少，由68間減至12間，全為小學，當中有11間整體學費加幅於10%以下。香港培道小學小一加學費5%，全年48,060元，校方解釋正興建新大樓，預計2022年完工，令學校添「少少壓力」，而過去不是每年都加學費。校方稱，因疫情向家長提供額外支援，小學家長可申請雜費資助400元，又說若家長有經濟困難可直接向校長申請減免最多一半學費。