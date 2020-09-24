教育
常識天下 第189期

時光之旅．1963年9月：馬來西亞日

【明報專訊】馬來西亞的馬來人佔當地總數近七成，其餘有華人、印度人及一些少數民族。9月16日「馬來西亞日」是當地公眾假期，以紀念馬來西亞聯邦的成立。

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