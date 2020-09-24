教育
常識天下 第189期

新聞有常識：佐高域發脾氣被取消資格

【明報專訊】表現不如意、玩遊戲或比賽輸了，大家會因而鬧情緒發脾氣嗎？雖然每人都會有情緒，可是有些時候發脾氣不止無助事情變好、達到自己想要的結果，更有可能面對嚴重的後果！

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