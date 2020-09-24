教育
常識天下 第189期

韓國小歌星 홍잠언

【明報專訊】9歲的韓國男歌手홍잠언（音譯：洪箴言）（圖），最近因為參加了韓國一個歌唱選秀節目而名聲大噪，經常亮相電視節目，更出道成為小歌星。你能猜到他在節目中所唱的歌曲類別嗎？

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