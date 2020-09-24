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2020年9月24日星期四
通通識 第661期
STEM倡每校一教師統籌 檢討小組建議先驅校作分區中心
教局新指引：校有確診 毋須即撤離
天虹小學最快2024遷啟德 每級料可多開一班
網上教學新挑戰
時事議題：網上授課 X 持份者難處
時事議題：網課優勢與局限
時事議題：答題指引
爆point大全：保育文物的挑戰
漫畫拆解：「四電一腦」計劃 有利回收？
摘星拆解：全民檢測 引發爭議
星級例子庫：全球暖化
新聞測驗：
新聞測驗：答案
韓國小歌星 홍잠언
真假fun一fun：韓國演歌很流行
新聞有常識：佐高域發脾氣被取消資格
新聞有常識：答案
世界幹什麼：Unicef兒童福祉報告 新西蘭不及格
時光之旅．1963年9月：馬來西亞日
守護海洋：Seabin 自動吸廢物
今期流行：大雄遇上恐龍
意見調查：
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.A
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教局新指引：校有確診 毋須即撤離
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