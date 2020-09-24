教局新指引：校有確診 毋須即撤離

倘需驗毒將通知學校 衛署放學前派樽

教育局早前的指引列明，若學校在上課時間獲知有人確診或初步確診，可先安排有密切接觸的師生隔離，並在安全情况下通知家長安排學生放學；新版指引進一步列明，若確診或初步確診者仍在校舍，應安排隔離，並通知衛生防護中心，「一般而言，學校毋須立即安排其他沒有病徵的師生即時離校」。

幼園高班恢復面授 首節課教防疫

幼稚園高班（K3）昨日有份率先「復課」，位於銅鑼灣的保良局莊啟程幼稚園昨早上午班15名學生均有回校上課。校方先為學生量體溫及提供消毒搓手液，並於班房內每個座位設膠板分隔，安排每張書桌最多只坐3名學生。老師亦於課堂上播放短片，提醒學生洗手、量體溫等。校長盧巧藍提到，不少家長關注學校茶點安排，故特意提醒家長為子女預備個人水樽，校方亦提供獨立包裝的蛋糕、麵包等，如家長擔心子女於校內除口罩進食，也可把茶點帶回家。

昨日上學的K3學生Dennis十分雀躍興奮，多次高呼「好想返學」，又說想盡快與教師及同學見面。母親Yami稱，昨早特意告假送兒子上學，稱兒子前晚興奮得睡不着。她說，兒子可以回校上課，她十分高興，會提醒兒子常戴口罩、勤洗手等，但感覺停課半年，兒子比以往文靜，較擔心他的社交發展。