STEM倡每校一教師統籌 檢討小組建議先驅校作分區中心

報告稱，在STEM教育方面，各校校情、背景、人力資源和發展優次不同，建議教育局編寫手冊，清晰界定中小學階段STEM教育的定義和學習目標，強調STEM非聯課活動或獨立科目，而是要科目協調規劃活動。報告建議提供校本STEM教育例子，另建議每校委派一名教師做STEM統籌人員。

校長：先驅校資源可同區共用

小組轄下STEM教育工作小組成員、樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅稱，若學校有教師統籌STEM教育，可帶領校內跨學科活動、規劃人手安排等，亦方便與他校聯絡，合作推展STEM教育。她說，STEM學習活動涉3D打印機、雷射切割機等工具，非每間學校齊備，故可研究向STEM先驅學校提供更多資源，使它們成為STEM資源中心，開放予同區學生到校使用所需工具，並提供場地作相關教師培訓。

靈糧堂秀德小學教師秦嘉炫3年前擔任學校STEM統籌主任，本身是常識、數學及電腦科教師的他說，要為學校設計STEM課程，研究在常識科哪些課題加入STEM元素。他說，會與「結龍」中學合作，讓部分能力較佳的高小生到中學參與活動，學習延伸課題。校長王熹欣稱，中學資源較多，認為學校之間的合作重要，能讓兩校學生有機會一同完成STEM項目。

統籌教師訂方向 中學：各科分推難協調

余振強紀念中學亦設專責小組推行STEM，由一名教師統籌。副校長勞國樑說，小組成員是數學、科學及電腦科教師，統籌教師帶領小組制訂教育方向。他說倘學校不設小組，各學科或各自推行STEM教育，難以協調。他又說，學生會到區內小學設攤位，向小學生解釋科學知識，激發他們的探究精神，同時其校學生可加深理解相關課題。