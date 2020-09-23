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2020年9月23日星期三
Smarties' Power English 第285期
中小幼園今分批恢復面授 染疫小學三成家長不讓子女回校
港大恢復面授首日 有導修課僅1人現身
教聯促教局訂國安法指引
大人ing：塵世逍遙
大人ing：塵世間的細塵 教你活得逍遙
人物例子庫：「辛勤工作是我的DNA。」
古文化談：悼英雄
第一印象：蝴蝶
文字定格：蝶舞時空
投稿園地：我某次目睹了爸爸為我做的事情，使我畢生難忘……
文字發酵：看圖生義
參考答案
News feed：Health code
Answers, News feed
News feed：No dragons under the moon
Answers, News feed：Gear up
Infographic：Gaming disorder
Career：Infotainment anchor
Answers, Career
Comic：Christopher Columbus and the moon
Celebrity：Kanye West
Health：Handrub
News quiz：
Celebrity：Kanye West
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【明報專訊】．Kanye West
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中小幼園今分批恢復面授 染疫小學三成家長不讓子女回校
港大恢復面授首日 有導修課僅1人現身
教聯促教局訂國安法指引
大人ing：塵世逍遙
大人ing：塵世間的細塵 教你活得逍遙
人物例子庫：「辛勤工作是我的DNA。」
古文化談：悼英雄
第一印象：蝴蝶
文字定格：蝶舞時空
投稿園地：我某次目睹了爸爸為我做的事情，使我畢生難忘……
文字發酵：看圖生義
參考答案
News feed：Health code
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News feed：No dragons under the moon
Answers, News feed：Gear up
Infographic：Gaming disorder
Career：Infotainment anchor
Answers, Career
Comic：Christopher Columbus and the moon
Celebrity：Kanye West
Health：Handrub
News quiz：
中小幼園今分批恢復面授 染疫小學三成家長不讓子女回校
港大恢復面授首日 有導修課僅1人現身
教聯促教局訂國安法指引
大人ing：塵世逍遙
大人ing：塵世間的細塵 教你活得逍遙
人物例子庫：「辛勤工作是我的DNA。」
古文化談：悼英雄
第一印象：蝴蝶
文字定格：蝶舞時空
投稿園地：我某次目睹了爸爸為我做的事情，使我畢生難忘……
文字發酵：看圖生義
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News feed：Health code
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Career：Infotainment anchor
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Comic：Christopher Columbus and the moon
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