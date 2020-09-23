港大恢復面授首日 有導修課僅1人現身

學生擺攤聲援扣內地12港人

港大指出，於新學年已加強防疫措施，不時提醒學生日常活動中注意個人衛生、戴口罩、保持社交距離等。本報記者昨日中午時分到港大，見不少學生回校上課，亦有學會在「大學街」擺設攤位舉行賣物會及音樂表演。校園入口處設有體溫監測機，學生進入餐廳亦要先量體溫，午膳時間有餐廳坐滿學生及教職員。大部分課室外貼上告示，限制房內人數，有可容納百多人的演講廳外，貼有告示指廳內只可容納85人。

「回復生氣」 教學助理感高興

教學助理周小姐稱，為校園「回復生氣」感高興，自己昨日亦提早15分鐘到教室先為學生逐一量度體溫，安排學生圍圈討論時亦讓他們保持社交距離，但昨日只有兩三名學生出席實體課，相信部分學生仍在海外。

社會科學系二年級楊同學說，昨日只有寥寥數名同學回校上課，不少同學身在海外，故要以網上會議形式參與討論，她則因導修課多涉討論環節，認為面對面討論效果較為理想，故堅持回校，未來會視乎疫情決定是否繼續回校上課。新生董同學稱，大部分同學雖為本地學生，但昨日只有自己回校上導修課，其他同學都在Zoom參與討論，他一度感到突兀，但稱未來會繼續上實體課，「當賺一點印象分」。他在課後參與修復校園學生的文宣，稱中學時亦有參與反修例關注組活動，希望把關心社會的「火」傳承至大學。