中小幼園今分批恢復面授 染疫小學三成家長不讓子女回校

【明報專訊】中小學一、五及六年級，以及幼稚園高班（K3）學生今日首先恢復面授課堂，屯門的五邑鄒振猷學校一名曾回校上網課的學生早前確診感染新冠病毒，該校今日如期首階段恢復面授課堂。校長說全體教職員及逾30名曾回校的學生已接受新冠病毒檢測，無人接獲陽性報告，學校亦加強消毒，包括以2萬元外聘公司為校園噴消毒塗層，惟約三成家長決定暫不讓子女上學，繼續在家學習。
師生檢測陰性 課桌裝隔板
五邑鄒振猷學校有曾回校的學生上周確診，教育局建議該校今日如期恢復面授課堂。校長沈耀光說，70名教職員已接受衛生防護中心的新冠病毒檢測，無人接獲陽性報告。30多名學生曾與確診學生同處禮堂上網課，沈稱當中逾30人已接受檢測，結果皆陰性，另有數名學生沒做測試，他們會在家中自我隔離14日至本月25日，其間網上學習。
對恢復面授仍有憂慮的家長，校方准許其子女繼續在家學習，措施至本月29日止。沈耀光說已向家長發通告，指教職員接受病毒檢測並確定結果陰性後才會授課，惟全校約三成家長表示子女暫不回校，繼續上網課。沈又說，學校上周五以2萬元外聘公司為校園噴消毒抗菌塗層，又在每名學生的桌子安裝防飛沫隔板，學生倘要脫口罩喝水或進食，必須留在原位，校方亦會延長小息時間，讓學生分散時間上廁所，避免聚集。
教師指需時適應 首要提升學習興趣
學童過去大半年大部分時間在家學習，回校初期或需時適應。新界婦孺福利會基督教銘恩小學課程主任黎慧儀說，暑假時已向小一新生派發學科手冊，讓他們學習寫日期、對齊間線寫字等，為恢復面授課程「熱身」。她認為在恢復面授後，學校最重要是提升學生學習興趣，並讓他們習慣校園生活、聽從老師指示等。她認為小一生年紀尚小，毋須急於追趕課程。
校車重開 業界料幼稚園車「蝕硬」
隨着學生返校上課，校車亦要重新營運。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照說，業界人手在2至5月流失最嚴重，惟6月學校短暫復課，校車公司已重聘司機及保母，現時行內有基本人手提供校車服務。他又說，疫情下部分幼稚園學生退學或未能回港上學，亦有家長擔心疫情，暫不讓子女乘坐校車，「一架車坐得十個八個」，提供幼稚園校車服務的公司「蝕硬」，惟公司與學校簽了合約，需繼續提供服務。
運輸署表示，今日首階段恢復面授課堂，料交通較繁忙，提醒學生預早出門，以免延誤；運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察交通及公共運輸服務情况，亦會與各主要公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，在有需要時安排加強公共運輸服務。