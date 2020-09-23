中小幼園今分批恢復面授 染疫小學三成家長不讓子女回校

師生檢測陰性 課桌裝隔板

五邑鄒振猷學校有曾回校的學生上周確診，教育局建議該校今日如期恢復面授課堂。校長沈耀光說，70名教職員已接受衛生防護中心的新冠病毒檢測，無人接獲陽性報告。30多名學生曾與確診學生同處禮堂上網課，沈稱當中逾30人已接受檢測，結果皆陰性，另有數名學生沒做測試，他們會在家中自我隔離14日至本月25日，其間網上學習。

對恢復面授仍有憂慮的家長，校方准許其子女繼續在家學習，措施至本月29日止。沈耀光說已向家長發通告，指教職員接受病毒檢測並確定結果陰性後才會授課，惟全校約三成家長表示子女暫不回校，繼續上網課。沈又說，學校上周五以2萬元外聘公司為校園噴消毒抗菌塗層，又在每名學生的桌子安裝防飛沫隔板，學生倘要脫口罩喝水或進食，必須留在原位，校方亦會延長小息時間，讓學生分散時間上廁所，避免聚集。

教師指需時適應 首要提升學習興趣

學童過去大半年大部分時間在家學習，回校初期或需時適應。新界婦孺福利會基督教銘恩小學課程主任黎慧儀說，暑假時已向小一新生派發學科手冊，讓他們學習寫日期、對齊間線寫字等，為恢復面授課程「熱身」。她認為在恢復面授後，學校最重要是提升學生學習興趣，並讓他們習慣校園生活、聽從老師指示等。她認為小一生年紀尚小，毋須急於追趕課程。

校車重開 業界料幼稚園車「蝕硬」

隨着學生返校上課，校車亦要重新營運。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照說，業界人手在2至5月流失最嚴重，惟6月學校短暫復課，校車公司已重聘司機及保母，現時行內有基本人手提供校車服務。他又說，疫情下部分幼稚園學生退學或未能回港上學，亦有家長擔心疫情，暫不讓子女乘坐校車，「一架車坐得十個八個」，提供幼稚園校車服務的公司「蝕硬」，惟公司與學校簽了合約，需繼續提供服務。

運輸署表示，今日首階段恢復面授課堂，料交通較繁忙，提醒學生預早出門，以免延誤；運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察交通及公共運輸服務情况，亦會與各主要公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，在有需要時安排加強公共運輸服務。