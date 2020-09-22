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2020年9月22日星期二
星笈中文 第002期
文憑試等級預測研究 中、數、通識近半猜不準
校長：落差大 教界難允用
小一交表 報喇沙家長：未來送子出國
摘星攻略：狀元「殘子」 文言達志
摘星攻略：聖保羅男女狀元黃摯毅——少始知學
文言遷移：學得文言千二字，成竹寄胸十六篇
卷一拆題 卷一答題策略：重要的事情說三遍— 藉反復及呼應 掌握作者情感
參考答案
卷三綜合：拓展如何勝人一籌
參考答案
備戰文憑：應試備戰系列︰畫九宮格 自製文言筆記
卷三綜合：拓展如何勝人一籌
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【明報專訊】綜合卷的整合拓展，易學難精，不少同學都會問：「怎樣才可以寫得仔細？」下表有兩種思維方式，可以作一比較：（見圖）
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