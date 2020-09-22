小一交表 報喇沙家長：未來送子出國

【明報專訊】子女擬明年9月入讀官津學校小一的家長昨起可向心儀小學遞交自行分配學位申請表。昨早8時許，傳統名校喇沙小學外已有交表人龍，排隊家長黃太表示，有見最近宗教書加入國民教育元素，高中通識書亦修改內容，擔心課程會遭改寫，未來擬讓兒子到外國升學。
家長昨日至周五（25日）可到一間心儀小學遞交申請表，學校不設任何筆試或面試，按「計分辦法準則」甄選學生。家長劉先生昨為女兒到瑪利諾修院學校（小學部）交表。他說除該校外，亦替女兒報讀約10間直資或私立小學。對於會否安排女兒海外升學，他說「任何對小孩有好處的事，家長都會盡力去想」，但女兒在港長大，家人亦在港生活，就算近期有社會運動，他相信「總會完結」，仍冀女兒留港讀書，至於日後出國與否視乎社會變化，「如果香港不是很安定的地方，當然要另外想辦法」。
跨境生或未能交表 學校籲教局指示
新冠病毒疫情持續，居於內地的跨境生家長或未能來港交表。上水鳳溪第一小學校長朱偉林說，跨境生家長可經速遞將申請表及證件副本等文件送到學校，但教育局要求家長11月2日或之前到校出示正本供核實。倘屆時維持強制檢疫措施，或令家長無法達到相關要求，他認為局方需給予學校指示。他又說，昨接獲約100份申請表，數量較預期多，暫時兩個學生競爭該校一個學額，比例與去年相若。