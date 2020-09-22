小一交表 報喇沙家長：未來送子出國

家長昨日至周五（25日）可到一間心儀小學遞交申請表，學校不設任何筆試或面試，按「計分辦法準則」甄選學生。家長劉先生昨為女兒到瑪利諾修院學校（小學部）交表。他說除該校外，亦替女兒報讀約10間直資或私立小學。對於會否安排女兒海外升學，他說「任何對小孩有好處的事，家長都會盡力去想」，但女兒在港長大，家人亦在港生活，就算近期有社會運動，他相信「總會完結」，仍冀女兒留港讀書，至於日後出國與否視乎社會變化，「如果香港不是很安定的地方，當然要另外想辦法」。

跨境生或未能交表 學校籲教局指示

新冠病毒疫情持續，居於內地的跨境生家長或未能來港交表。上水鳳溪第一小學校長朱偉林說，跨境生家長可經速遞將申請表及證件副本等文件送到學校，但教育局要求家長11月2日或之前到校出示正本供核實。倘屆時維持強制檢疫措施，或令家長無法達到相關要求，他認為局方需給予學校指示。他又說，昨接獲約100份申請表，數量較預期多，暫時兩個學生競爭該校一個學額，比例與去年相若。