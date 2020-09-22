校長：落差大 教界難允用

應屆考生楊同學亦認同預測成績準確度不太理想，認為應盡量設公開試評核學生成績。他稱，不少考生或於應試前階段才最後發力，在真正準備好、最佳狀態下考試，「平日表現一般的考生都可以靠公開試突圍而出」，又認為考試是最能區分不同水平考生的評核方式，斷定哪些人可入大學。

中中聯會：多校無考模擬試 測不準預期內

中文中學聯會主席梁冠芬稱，今次估算在「不太正常」情况進行，不準是預計之內。他解釋，今年因停課不少學校都沒考完整的模擬試，上學年也是「非一般」學年，學校事前無心理準備要交學生測考分數。

梁冠芬稱，如果改良學校取樣成績方式，有較相近的習作及測考參照，相信預測及實際成績可比性會較高。

考評局昨稱，計劃未來每年進行預測等級研究，蒐集更多校內評估數據，改善預測模型的設計，並提供更多具體回饋予學校，以增加校內評估的信度與效度。