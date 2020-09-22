文憑試等級預測研究 中、數、通識近半猜不準

今年世界各地的普通教育文憑（GCE）及國際文憑大學預科課程（IBDP）等因疫情取消考試，改以校內成績、預測成績等取代；英國今年3月宣布取消高級程度（A-Level）會考等公開試，評分做法惹不公爭議。

考評局早前亦擴展DSE預測等級研究計劃，探討以學生校內成績來預測等級，作為取消公開試應變機制的可行性。今年的研究有377校參與，並提交了約3.7萬名學生的校內評估分數。局方按學校提交的學生校內科目評估分數，並參考學校過去DSE成績，預測學生的DSE等級，再與學生今年DSE的實際等級對比。

部分選修三成準確 考評：人數少成績波幅大

研究結果顯示，選修科整體預測成績準確度較核心科目略低（見圖）。教評局稱，核心科目中95%或以上學生預測等級與實際等級的差距，均在一個等級範圍內，可見核心科目的校內評估分數，「基本上能反映學校考生在文憑試的大致表現」，但選修科因修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校DSE成績波動較大等，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。

稱反映預測限制多 非迫不得已不用

考評局秘書長蘇國生稱，研究反映目前按校內評估數據預測考生DSE成績仍有不少限制，故預測等級只會在迫不得已取消公開考試時才會採用，屆時局方亦會建議大學，於收生時更具彈性及參考考生其他相關表現。

直資校議會：有校稱今年外國試成績有異

直資學校議會主席陳狄安表示，準確度不高固然對學生、學校均不是理想情况，但稱只得首年數據，研究結果難以十分準確。他說，即便是IBDP或GCE等，亦有學校反映今年的學生成績比往年有所分別。

陳狄安又解釋，一間學校雖有百多名考生，部分選修科目或只有約10名學生報考，學生數目少，學校取樣的光譜便不夠闊；加上部分沒有校本評核的科目或要取自學校往績，若有學校其學生成績正在進步當中，會影響準確度，故預測有一定難度。