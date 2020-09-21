教育
常識學堂 第185期

偵探M.A.D. 爸媽這麽煩？

【明報專訊】當你漸漸成長，朋友、興趣多了，思考敏銳了……黏着爸媽的日子便愈來愈少了！有時，你甚至會覺得他們老是管着你的吃喝拉撒睡，實在既嘮叨又煩人！

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