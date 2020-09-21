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2020年9月21日星期一
常識學堂 第185期
朗誦節改錄影表演 取消集誦 學校：現場朗誦一take過 較佳學習經歷
教局研統一國安教材 侯傑泰：免卻質疑教師
改善手機語音輸入 城大教授獲谷歌研究獎
時事懶人包：居屋爭崩頭
時事點對點：普及社區檢測計劃
時事點對點：環保園廚餘廠結業
Data解密：非華語學生教育
中外人物：拜登 Joe iden
概念解碼：傷健共融
Road to 5**：42% of young people quarreled with parents
每周焦點：內地實施 最嚴垃圾分類政策
議題Close-up：青少年性教育不足？
小朋友要學法律
常識校園：日常法律Ｑ＆Ａ
新聞解碼：熊貓盈盈未有喜
答案
偵探M.A.D. 爸媽這麽煩？
食物的科學：香蕉如何熟得快
偵探M.A.D. 爸媽這麽煩？
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【明報專訊】當你漸漸成長，朋友、興趣多了，思考敏銳了……黏着爸媽的日子便愈來愈少了！有時，你甚至會覺得他們老是管着你的吃喝拉撒睡，實在既嘮叨又煩人！
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