教局研統一國安教材 侯傑泰：免卻質疑教師

葉建源質疑國安法或欽定教法 要教師跟從

立法會議員葉建源在同一節目指出，教導學生《港區國安法》事實、條文應做，但如何去教，質疑官方會不會有欽定方式，要教師跟從。他舉例稱教育局長及特首都說香港沒有三權分立，「老師在通識科、其他科，是不是不能再講三權分立？」如果不能討論，就是限制思想自由。他認為，教育是培養學生思考，讓他們了解事實，官方說法三權分立是不是可討論，「大家有不同論點衝擊，是不是更好？」

通識教師聯會：授課難拿揑政治紅線

進步教師同盟成員、香港通識教育教師聯會幹事盧日高提出疑問，就何謂「國家安全」，香港市民、教師之間都未必清晰。他稱，教師授課時難以拿揑政治紅線，「以往知港獨是紅線，但現在什麼是紅線？教科書修改，連跨境污染內容都刪走，這些內容是否便是紅線？」師生對此都有很多疑問。

小學方面，資助小學校長會名譽主席張勇邦在商台節目《政好星期天》說，《港區國安法》、《國歌法》等法例雖重要，但不太認同「頭痛醫頭、腳痛醫腳」方式，向學生集中教授個別法例。他說，更重要是學校做好國民及公民教育，令學生有守法概念。