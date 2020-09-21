朗誦節改錄影表演 取消集誦 學校：現場朗誦一take過 較佳學習經歷

香港學校音樂及朗誦協會早前於網頁表示，未來幾個月疫情演變不確定，原定11月16日至12月16日舉行的「第72屆香港學校朗誦節」改為「錄影模式」比賽，由評判評審參賽者錄影片段。評分準則、獎項等不變。

林金殿小學：集誦難隔着屏幕練習

佛教林金殿紀念小學在上屆學校朗誦節一個集誦項目奪冠，校長吳永雄說，疫情下學生要保持社交距離，而集誦隊訓練時除練習聲線，表情、動作以至隊型都要兼顧，難隔着電腦屏幕以視像形式練習，故學校打算今年學生不參加坊間所有集誦賽事。他說學生仍可參與獨誦賽事，而校方會知會家長恢復面授課堂後，教師工作較繁忙，或無暇為學生練習，他預計今年較少學生參賽。

粉嶺五旬節于良發小學校長薛詠詩表示，參與朗誦比賽有助學生獲取學習經驗，她說錄影讓學生有很多次機會，拍下最完美的表演，而現場朗誦只得一次上台機會。她認為，雖然後者對學生來說是較好經驗，但改為拍片有助鼓勵較被動的學生參賽。她說，教師現透過視像會議程式，協助學生練習朗誦，料稍後恢復面授課堂時，仍會採用此練習模式。

梁植偉中學每年四五隊參賽 稱取消可惜

樂善堂梁植偉紀念中學每年有200多學生人次參與朗誦節比賽，校長陸詠宜說，單是集誦都有4、5隊學生參與，對今年取消集誦項目感可惜。她說，若學生現場表演，能觀摩對手的發揮，對他們而言亦是一種學習經歷。雖然大會取消集誦賽事，但她慶幸仍有部分比賽讓同學參與。她稱，學校設校園電視台，有錄影設備，能支援學生拍片參賽。

有校料報名人數遜以前

柴灣的寶血女子中學中文科主任司徒老師稱，學校過往連續數年在集誦比賽奪冠，對今屆取消集誦賽事同感可惜。因應主辦方要求參賽學生上載朗誦片段，該校已安排一名職員專責拍攝參賽片及上載上網。司徒又指出，過去大半年學生網上學習，新學年或需整理所學，無暇參賽，暫時報名人數遜於以前。