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智叻中文Smarties' 第439期

講故事：太陽系家族

【明報專訊】生活在地球上，大家對於太陽系這個大家族，應該知道得很多吧！就算不熟悉也不要緊，今天我們就來點一下名，數數太陽系的家族成員，逐個介紹他們！

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