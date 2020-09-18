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智叻中文Smarties' 第439期

周圍「中」：像隻「馬騮」通山走！ 「馬騮」出沒注意！

【明報專訊】如果你認為被人形容說像「馬騮」，是不是像「執到桔」般高興的事？且來判斷一下。如果你認為是好的形容，可把桔填上顏色！

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