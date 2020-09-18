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2020年9月18日星期五
語文同樂 第456期
中聯辦「港漂圈」講座 女拔福附小校長主講
劉平齋翻新重開 下月可全日上課
教聯調查：逾兩成校有跨境生退學
一校之訓：本信前行 ˙聖士提反女子中學˙
一校之訓：她們字典中的「信」
時代沉思：影子終究生於光——談走難
字旅行間：故居／重遊
卷二練筆：論說文審題 及 構思論點步驟
綜合精練：多出7分鐘的方法
古典今用：所謂伊人，在水一方
周圍「中」：像馬騮，執到桔？
周圍「中」：像隻「馬騮」通山走！ 「馬騮」出沒注意！
答案
時事中文：養「貓咪」能賺錢？
答案
大人物小小事：讀書無用？
講故事：太陽系家族
一校之訓：本信前行 ˙聖士提反女子中學˙
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【明報專訊】校訓乃一校之魂，既代表學校的教育宗旨，也是學生的價值導向。
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中聯辦「港漂圈」講座 女拔福附小校長主講
劉平齋翻新重開 下月可全日上課
教聯調查：逾兩成校有跨境生退學
一校之訓：本信前行 ˙聖士提反女子中學˙
一校之訓：她們字典中的「信」
時代沉思：影子終究生於光——談走難
字旅行間：故居／重遊
卷二練筆：論說文審題 及 構思論點步驟
綜合精練：多出7分鐘的方法
古典今用：所謂伊人，在水一方
周圍「中」：像馬騮，執到桔？
周圍「中」：像隻「馬騮」通山走！ 「馬騮」出沒注意！
答案
時事中文：養「貓咪」能賺錢？
答案
大人物小小事：讀書無用？
講故事：太陽系家族
中聯辦「港漂圈」講座 女拔福附小校長主講
劉平齋翻新重開 下月可全日上課
教聯調查：逾兩成校有跨境生退學
一校之訓：她們字典中的「信」
時代沉思：影子終究生於光——談走難
字旅行間：故居／重遊
卷二練筆：論說文審題 及 構思論點步驟
綜合精練：多出7分鐘的方法
古典今用：所謂伊人，在水一方
周圍「中」：像馬騮，執到桔？
周圍「中」：像隻「馬騮」通山走！ 「馬騮」出沒注意！
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時事中文：養「貓咪」能賺錢？
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大人物小小事：讀書無用？
講故事：太陽系家族
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