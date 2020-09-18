教聯調查：逾兩成校有跨境生退學

教育局回覆稱，考慮及平衡各項因素後，將在本學年點算實際在學人數時作彈性安排，包括考慮到跨境學生及非華語學生因疫情暫時未能到港上課，只要他們有參與網上學習或遙距學習活動，也會點算為在學學生；點算時亦會考慮個別學校過往收生情况。

教育局：點人頭彈性安排

教聯會本月14至16日以網上問卷訪問了231名中小幼校長或副校長。調查結果顯示，逾九成半學校反映2月至今有學生退學，逾兩成學校表示有跨境生已申請退學，而位於屯門、元朗、北區、荃灣及葵青區的幼稚園及小學面對最嚴重的退學壓力，退學率達三至五成的幼稚園全數來自上述該5區。

黄錦良表示，曾有葵青區學校向他反映，跨境生退學令北區學校出現空缺，部分跨境生家長趁機為子女轉到北區學校以便疫情穩定後上學，造成「音樂椅」情况。他認為，教育局需因應疫情特事特辦，免教育界面對縮班殺校「令人心寒的情况」。