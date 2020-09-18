劉平齋翻新重開 下月可全日上課

全港學校目前可安排小部分學生回校活動，人數最多是全校學生六分之一。宣道會劉平齋紀念國際學校本學年設5歲預備班及小一至小三，共146名學生入讀。學校昨安排約40名一年級生，分兩批在上下午回校參與迎新日，學生要適應新學習環境，疫情下亦要熟習學校防疫措施，包括上課室前要洗手、進入課室時更換室內用的鞋子等。

學生分批午膳 禁交談

全校學生下周三（23日）正式回校上課，初時採用半日制。許陳幹華透露，早前校方向教育局提交有關恢復全日上課的計劃書，當中列明學生午膳安排，局方審視計劃書後，上周五批准該校有條件下全日上課。倘恢復全日制，學校會安排學生中午分兩批在禮堂用膳，食飯前後要洗手，學生「面向背」方式坐，各張餐桌設隔板防飛沫，亦有教師在場確保學生進食時不交談，而每節午膳後校方會清潔禮堂。

若家長擔心可只返半日

校方已諮詢家長意見，約八成希望子女全日上課或表示願順應學校安排，兩成則冀維持半日制。校方預計10月12日轉為全日上學，許太說，若家長因疫情對全日制感擔心，仍可讓子女只返半日學。

該校正接受2021/22學年入學申請，許太表示，暫已舉行兩場家長資訊日，本月仍會舉辦多6場，報名情况踴躍，有信心學校下學年能開4班預備班，每班收足22人。學校10至12月會舉行實體面試，許太會面見申請入讀學生，了解他們性格、溝通能力等。