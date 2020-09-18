中聯辦「港漂圈」講座 女拔福附小校長主講

海報稱多家長棄歐美來港

「港漂圈」前日發表一篇名為「直播講座 女拔校長來了！教你如何部署升學新出路」的微信文章。據宣傳海報介紹，「中美對抗大環境下，不少家長暫時放棄歐美升學，轉而回流香港和內地高校」；另稱「家長都對女拔和福建中學附屬學校都非常認可，尊稱學界的神校，一起來了解學校的獨特之處及優勢」。講座由「教養女王」創辦人主持，嘉賓有女拔校長劉靳麗娟、福建中學附屬學校校長徐區懿華，下周六（26日）透過Zoom直播1.5小時。

文章的學校簡介稱，拔萃女書院是一條龍直資英文中學，為香港歷史最悠久的聖公會女校之一，「每年都是香港狀元的搖籃」；福建中學附屬學校則是近年熱門的一條龍直資英文小學，近九成學生可直升福建中學。

福附小：內地生無優先

講座於網上引起討論，稱本港學校要北上招生。徐區懿華昨回覆本報稱，早前在香港某場合認識「教養女王」創辦人，之後獲邀主講，自己只要時間許可，任何家長講座邀請都來者不拒，今次講座內容主要是認識學校、了解在港讀書是怎麼回事，未有深究講座目標對象，料或有香港或內地家長收聽。她又稱，學校收生有專業標準，內地學生沒有優先，所有申請人都是通過入學試、達標、有香港讀書資格才獲取錄。

拔萃女書院發言人表示，校長劉靳麗娟在時間許可下，平日都會出席不同教育主題講座。