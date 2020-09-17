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2020年9月17日星期四
常識天下 第188期
77%非資助幼園凍費 仁濟東華豁免9月膳費
安基司斥10億 建幼小中一條龍私校
中國遏食物浪費
時事議題：中國糧食有隱憂？
時事議題：各地惜食減浪費
時事議題：答題指引
影視看通識：觀眾代入角色 助真人騷流行
概念解碼：社教化
題型拆解：獨立專題探究新安排
觀點與角度：「保就業」計劃 能否保住僱員「飯碗」？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
哪地人 最愛吃雪糕？
真假fun一fun：新西蘭人最愛吃雪糕
真假fun一fun：答案
新聞有常識：網絡資訊 分辨真偽
新聞有常識：答案
世界幹什麼．史丹福大學研究：寬恕別人 釋放痛苦
時光之旅．1985年9月：最受歡迎遊戲系列 《超級瑪利歐兄弟》
濕地居民：濕地之星貝貝
意見調查：
意見調查：
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【明報專訊】看完今期《常識天下》，我想跟編輯部說：
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77%非資助幼園凍費 仁濟東華豁免9月膳費
安基司斥10億 建幼小中一條龍私校
中國遏食物浪費
時事議題：中國糧食有隱憂？
時事議題：各地惜食減浪費
時事議題：答題指引
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觀點與角度：「保就業」計劃 能否保住僱員「飯碗」？
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77%非資助幼園凍費 仁濟東華豁免9月膳費
安基司斥10億 建幼小中一條龍私校
中國遏食物浪費
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濕地居民：濕地之星貝貝
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