安基司斥10億 建幼小中一條龍私校

安基司教育集團執行校董蔡加敏認為，本港傳統填鴨教學令學生壓力較大，「無發揮空間」，希望新校可讓學生發展多元智能，而安基司幼稚園暨國際幼兒園校監蔡李惠莉「一直的心願」是希望學生可「一條龍」從幼稚園升讀到中學，故朝這方向物色土地。

料2023年開學 首屆只招N班至小三

新校選址元朗凹頭錦田河畔，校舍佔地面積達15萬平方呎。負責新校工程的旭日國際集團有限公司地產開發部高級項目經理鄭國雄稱，集團目前已開展教學大樓的上蓋工程，預計2022年第二季竣工，2023年可啟用。他稱，整個發展項目已通過城規會，下一步將到屋宇署及地政署等提交申請，並將向教育局申請註冊。

選址元朗 設泳池足球場8萬呎園林

校園除有一幢6層高的教學大樓，亦會有室內游泳池、足球場、8萬平方呎的綠化園林區等設施。蔡加敏透露，校園設計費用達8位數字，整個項目則花上逾10億，全數由集團斥資。至於新校會否發行債券，校方表示暫未有決定。

課程設計方面，蔡加敏稱會以本地課程為主，並有校本的國際化課程（見表）。她說，新校會重點發展STEAM課程，學生甚至有機會把發明製成玩具產品推出市場，而學校亦將採用小班教學，每班約25人。

蔡加敏表示，希望2022年可開始招生，每級約75人，即2023/24學年有第一批小一至小三生，以及幼兒班（N班）至幼稚園高班生。她稱，集團會於新校營運數年內開設中學部，為讓新校的小學生過渡到中學部，首年招生只會招小一至小三生。她又說，新校會預留至少一半學額，優先取錄旗下3間幼稚園的畢業生，即現時就讀K1的學生及以後入讀安基司幼稚園的學生可受惠。