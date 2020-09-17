77%非資助幼園凍費 仁濟東華豁免9月膳費

資助幼園半日班99%凍費

因應疫情，各校今年新增財政支援措施。屬下有10間幼稚園暨幼兒中心及兩間幼稚園的仁濟醫院稱，經考慮學校財務及家長需要後，9月豁免幼兒班至高班膳食費，兩歲預備班亦全免學費及膳食費。東華三院稱，向屬下幼稚園全日班學生提供9月膳食費豁免及學費半額資助（視學生繳交金額），退回9月茶點費，直至全面正常復課；亦為低收入家庭提供防疫物資。

教育局昨回覆本學年學費調整水平稱，幼稚園教育計劃內九成半日制班不收學費；全日制班則基於政府與家長共同承擔原則，家長需付部分額外費用，本學年每期學費（一般全年有10至12期）中位數約860元，較去年增約40元，仍處低水平。

加費兩校：上年無加 設獎學金

參加幼稚園教育計劃、九龍城的聖三一中心幼稚園，全日班學費加5.4%至17,450元。校長陳佩蓮稱，加幅按每年支出釐定，因前年無加費，累積兩年有一定支出。她稱學校主要是雙職家長，學費屬可負擔，但若需支援，亦可申請名為「慈惠金」的獎學金，門檻較取得官方資助低，「不希望小朋友因家長經濟問題返不到學」。她又稱，疫下學校支出增加，要更新設施及增設洗手盆等。

香港浸會大學附屬幼稚園新學年加費3%，全年10,400元。辦學團體浸大持續教育學院稱，上年度無調整收費，始向當局申請調整滯後的學費，因有參加幼稚園教育計劃，家長只需繳付扣除政府資助後差額；又稱有既定機制支援有需要家庭。

至於無參加幼稚園教育計劃、位於九龍塘的啟思幼稚園，本學年半日班凍結學費維持56,040元。校方稱原已申請加學費，但因疫情希望與家長共渡時艱。