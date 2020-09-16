直資私小收生網上面試 有校限1小時拍片上傳

學生停課久 救恩調整評核

救恩學校（小學部）副校長區翰霖稱只設一輪面試，今年改為網上進行，透過軟件實時交流，兩名老師見一名學生，其中一人主力提問，另一人觀察及記錄，過程中家長可提供技術支援，但不用參與面試。他稱，老師認證面試同學身分後便開始傾談，了解他們的基本知識，亦會提問了解他們解難能力及情緒反應等。他又說，因應今年網上面試，校方更新了面試內容，「以往校方設計了活動，小朋友去玩，老師從旁觀察，看小朋友之間互動」，而今年學生經歷長時間停課，比前幾屆學生學習時間少，他們的能力或不可相提並論，校方相應調整評核安排。

直資名校聖保羅男女中學附屬小學則於網頁交代「常見問題」，提醒家長首輪面試時，影片是用作記錄學生的實際表現，只需使用一般解像度的手機或平板電腦作拍攝，切勿剪接及加入影像特效等，拍攝時沒有場地及背景要求，但必須確保申請人樣貌及聲音清晰。校方又稱，首輪面見時，家長可陪伴在側，除了負責拍攝及上傳影片外，不需參與作答。校方又稱，會以廣東話作評核，小朋友可用母語表達，無論採用哪種語言，都不會影響評核分數。校方提醒，學校以中文為教學語言，學生入學時必須懂看中文字和會說廣東話。