「自學基本法」增授國安法 引聯國資料稱港過去非「殖民地」

教育局昨日向中小學分發及更新新一輪學與教材料，主要涉及中國文化及歷史，當中包括「《基本法》中學生網上自學課程」。該網上課程由2017/18學年啟用，分成9個單元，據簡介，完成整個課程需時約15小時。

提23條特區仍有立法義務

翻查最新2020/21學年版本，單元二「中央和香港特別行政區的關係」中，「『一國兩制』下的法律關係」的分項有欄目解釋「禁止叛國、分裂國家等行為」，提及全國人大通過港區國安法的時序及有關內容，稱鑑於香港難以在可見的時間內自行立法維護國家安全，故全國人大完善香港國家安全的法律及執行機制具必要性和緊迫性。內容又指出，香港根據基本法第23條規定仍然負有立法義務，應當盡早完成維護國家安全的有關立法。

TVB歷史短片 教局建議作教材

另一單元「『一國兩制』與《基本法》」中談及「中華人民共和國政府對香港的政策和方針」時，網上課程指出，1972年中國常駐聯合國代表黃華曾明確宣布香港、澳門問題「完全是屬於中國主權範圍內的問題，根本不屬於通常的『殖民地』範疇」，又稱聯合國通過從殖民地名單刪去香港和澳門的建議報告，強調香港並非殖民地。

另外，教育局昨日亦向中小學提供歷史資訊短片《歷史有話說》的資料，系列共40集，題目包括「林則徐禁煙」、「五四運動」、「汶川地震」等，當局於通函提及，緊接會推出另外3個系列。《歷史有話說》現載於中國文化研究院網站，院長葉偉儀表示，影片由無綫電視拍攝，早前在電視播出，院方其後取得版權於網站播放。他認為每段影片只有約兩分鐘，簡潔清晰，並訪問了歷史博物館前總館長丁新豹及嶺南大學歷史系教授劉智鵬，指他們於業界甚為知名，是公信力高的學者，「你不會覺得他（們）出來要洗腦，一看就知沒有」，而研究院亦正就短片製作供教師用的工作紙，預計本周內上載。