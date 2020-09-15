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2020年9月15日星期二
星笈中文 第001期
楊潤雄：教師當眾說粗口 當局會跟進
慶基本法30年 倡10天辦校本活動
科大畢業禮網上辦 中大分書院頒證書
摘星攻略：見字有畫面
摘星攻略：掌握畫面感 助攻寫作閱讀
卷一拆題．卷一答題策略：從篇名 推敲內容大要
文言遷移：用解難眼光看《出師表》
卷三綜合：套路不足以應付所有題目
備戰文憑：刪減範文 溫習策略
卷一拆題．卷一答題策略：從篇名 推敲內容大要
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【明報專訊】寒窗苦讀多時，終於等到試場主任宣布「考生可以開始作答」！但是，翻開中文卷一的試題後，千萬別急於細讀文章、閱覽題目，甚或沒頭沒腦地揮筆疾書——且先細看考材的末端——作者及篇名。
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楊潤雄：教師當眾說粗口 當局會跟進
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