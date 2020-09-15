教育
星笈中文 第001期

卷一拆題．卷一答題策略：從篇名 推敲內容大要

【明報專訊】寒窗苦讀多時，終於等到試場主任宣布「考生可以開始作答」！但是，翻開中文卷一的試題後，千萬別急於細讀文章、閱覽題目，甚或沒頭沒腦地揮筆疾書——且先細看考材的末端——作者及篇名。

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