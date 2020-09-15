慶基本法30年 倡10天辦校本活動

南京屠殺公祭日亦列入 可安排默哀

教育局通函指出，局方一直與學校攜手透過課堂內相關科目教學和課堂外不同類型活動，促進學生對《憲法》、《基本法》、國歌、國旗，以及國家安全的認識。當局稱，為慶祝《基本法》頒布30周年，為師生舉辦一系列推廣活動，並增潤資源，加強安排《基本法》校本教育活動。

部分學習資源尚未推出，教育局預告11月推出《國家安全 你我要知》有聲繪本，向小學生介紹與國家安全相關基礎知識，並以生活例子教導學生守法守規，尊重法治；又預計於本年底推出「《憲法》和《基本法》教育一站通」網上資源平台，以及供學校借用《憲法》和《基本法》流動展板，主題包括回歸歷程、國家安全、人權與法治等。

葉建源：復課需趕教學進度 不體恤教師

教育界立法會議員葉建源稱，學校停課後需追趕早前因停課落後的進度、關心學生情緒等，當局此時再推一系列新項目是不體恤教師辛勞，「做的話百上加斤，但不做的話又唔畀面」。他稱，《基本法》教育除了解基本知識及事實，亦可探討涉及《基本法》的問題，「是可討論空間，可談不同觀點，而不是單向灌輸學生資料」。

教聯：以往忽略「一國」 須加強國情教育

教聯會主席黃錦良表示，過去《基本法》教育缺失，令學生對國家、自己的責任及義務認識不足，引發社會事件；而過去的教育亦過分強調「兩制」、本港高度自治等內容，忽略了「一國」，強調香港是國家不可分割一部分，教育局有責任整體加強國情教育、《基本法》、《憲法》、《國歌法》等，亦應盡快就國家安全教育提供指引及教材套。