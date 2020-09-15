楊潤雄：教師當眾說粗口 當局會跟進

楊潤雄昨接受民建聯主席李慧琼的網台節目訪問，有網民要求楊潤雄處理「黃教師」。楊潤雄稱，會從專業上考慮，要求教師無論政見如何，不應把意見灌輸給學生及令其做出過激行為。他說，當局會評估教師課堂內的教學是否專業，若教師做出普遍社會不可接受的行為，包括用惡毒言語咒罵或詛咒他人，當局亦會採取行動，「有人說『講粗口都唔得？』，老師就是不可以當眾做這事，因為社會覺得不應該，會影響學生」。

李慧琼又提到，不少網民稱學生對中國歷史認識不足，質疑為何不可讓中史成為必修科。楊潤雄回應，2017年起中史科已於初中成為必修科，學校每周會有約兩節中史課堂，認為不少市民仍不知道有關政策是「印象問題」，如有學校未於初中開辦有關課程，可向當局反映。

稱學界檢測需討論 學生有權學習難強制

至於當局會否安排為學界強制檢測，楊潤雄說仍需討論，會視乎普及社區檢測計劃效果。他稱，教職員若要檢測，會涉及數萬人，並分散於18區，需花許多工夫，而學生有學習的權利，難要求學生必須接受檢測才可上學。