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2020年9月14日星期一
常識學堂 第184期
內地「指導教師」角色掀爭議 「中港協作」參與校：借鏡非受指導
疫下調查：兩成家長高壓力
時事懶人包：拍賣森林煤田
時事點對點：全日最低溫度＞28℃ 熱夜增死亡風險
時事點對點：香港製造改標中國製造
Data解密：港人看大灣區
你識唔識：立法會選舉延期一年
配對題
選擇題
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：PBC's trial issuance of digital currency
每周焦點：小兒麻痺野株病毒絕迹非洲
學堂人物：小演員劉皓嵐 認識新朋友
學堂人物：小演員和他的朋友
新聞解碼：教育電視復播
答案：
偵探M.A.D. 家與我 我與家
食物的科學：爆炸糖氣球燈
答案：
【明報專訊】■填一填
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