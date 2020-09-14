疫下調查：兩成家長高壓力

基層比例遠高於非基層 主因經濟問題

調查由明愛堅道社區中心及牛頭角社區中心，聯同公開大學社會科學系學生及明愛實習生，在7至8月以問卷訪問445名育有0歲至中三子女的家長。他們填寫「壓力知覺量表」（滿分40分），受訪的基層家長中，26%壓力平均指數處於高壓力等級（27至40分），比例較非基層家長的7%高。研究團體稱，經濟是與家長壓力最相關的因素，近四成基層家長疫情期間薪金減少，逾一成更被解僱。

調查問及疫情下家庭關係對家長壓力的影響，分別有七成及近五成的基層和非基層家長表示，因擔心子女學業，常督促他們學習致關係變差，有家長因而易動氣。亦有學歷較低家長稱，因不諳英語，無法教子女做功課，對自己造成壓力。

團體倡專助基層 推租援失業金

育有兩名分別讀小二及小四女兒的阿嫦稱，兩個女兒沒補習，疫情期間自己要充當「老師」，教女兒做功課，亦要兼顧家務，感到精神緊張又易生氣。同時任職司機的丈夫去年12月起失業，屢次求職但不果，全家頓失唯一經濟支柱，過去大半年靠積蓄生活，亦要向親友借錢，「真是水深火熱，不知怎樣捱」，盼獲政府經濟支援。

負責調查的團體稱，政府應針對有需要家庭推出直接現金支援，例如成立失業援助金、階段性劏房租金援助等。而因應失業率上升，團體建議當局為基層人士增加就業職位，為他們紓困。