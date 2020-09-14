內地「指導教師」角色掀爭議 「中港協作」參與校：借鏡非受指導

指內地設自習時間預習 學校引入

計劃2004年起開展，內地派專家優秀教師來港交流，涉及中小學中國語文和數學科，以及中學的科學和人文學科的學與教經驗。據教育局今年6月交予立法會教育事務委員會的文件，2019/20學年共30名內地教師參與計劃。

東涌的寶安商會溫浩根小學在小學概覽提及參與計劃。校長鍾寶來說，學校參加計劃多年，以助數學及「普教中」教學，從中吸收內地教學可取之處。她舉例，內地學校放學後設自習時間，學生預習教師將教授的課題，但本港學生較少預先自習，教科書「教到邊睇到邊」，故該校引入相關教學法。

鍾校長又說，內地數學科教學進度較快，內地教師來港教授較高階算術思維，助同學計數。

稱兩地教師平等 「若受指導未必參加」

內地教師來港任「指導教師」說法惹爭議，教育局曾稱屬內地對他們的稱呼。鍾校長稱，內地人員「一定不是指導」，兩地教師可就備課、教學方法等互相討論，「不是將整套（教學方法）搬下來，一定行不通」。

樂善堂楊仲明學校同樣於小學概覽提到參與計劃。校長蕭子亮強調，內地教員並非來港指導教師，兩地教師關係平等，互相交流教學意見，「若你（內地教師）來指導，我未必會參加」。

港多活動教學 內地教師亦可學

蕭校長又說，與內地學校相比，本港學校較多活動教學、着重靈活運用知識等，故內地教師透過該計劃，亦可以學習香港的教學特色。他續說，雖然學校有報名參加本學年計劃，但沒有被教育局「抽中」，惟學校亦有其他交流計劃協助教師教學。

近年本港與內地師生交流愈趨頻繁，據部分小學在2020年《小學概覽》列出與內地的交流活動（見表），不少小學表示會安排教師到內地考察交流，其中位於屯門的保良局志豪小學在概覽稱「會加強與國內外教師專業交流」。該學校書面回覆查詢稱，學校一直鼓勵及組織教師在港參與不同的培訓項目，以及透過姊妹學校計劃安排教師與內地教師進行專業交流活動；而因應疫情，學校未有確實交流計劃。